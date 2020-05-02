Yangın söndürme helikopteri geldi

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde 1 Mayıs itibariyle göreve başlayacak ve orman yangınlarıyla mücadele edecek yangın söndürme helikopteri kentte konuşlandı. Rus yapımı MI-8 tipi helikopterin mürettebatı 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak. l ALİ GÜNDOĞAN DHA