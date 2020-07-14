Yangın ve kokuyu algılayan burun!

Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş, Prof. Dr. Mustafa Seçmen ve Dr. Nalan Özkurt’un akademik danışmanlığını gerçekleştireceği tez çalışmaları, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Üniversitede öğrenim görecek doktora öğrencileri tarafından geliştirilecek tez çalışmaları ‘yangın ve koku algılayan yapay burun geliştirme’, ‘biyometrik kimlik tanılama için beyin dalgalarının uzaktan ölçülmesi ile ‘makine öğrenmesi ve işaret işleme yöntemleri kullanarak biyometrik kimlik tanılama’ olarak belirlendi.

Aylık 4 bin 500 lira

Planlanan projeler hakkında bilgi veren akademisyenler şunları paylaştı:

“TÜBİTAK doktora programı kapsamında, özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmekte. Bu bağlamda Yaşar Üniversitesi’nde yüzde 100 burslu doktora öğrenimi görecek ve tez çalışmaları sonrasında EDS firmasında istihdam edilecek 3 araştırmacıyı birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Araştırmacılar, 2244 programı tarafından sağlanan aylık 4 bin 500 lira doktora bursunu da 4 yıl boyunca almaya hak kazanacak.”