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    17.09.2020 - 00:02 |

    Yanıklarda doğru bilinen yanlışlar

    Koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçirme süresi artınca ev kazaları sonrası yaralanmalar da arttı.

    Yanıklarda doğru bilinen yanlışlar

     İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Adile Savsar, her yıl 180 bin kişinin yanık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. Savsar, “Yanık oluştuktan sonra anahtar nokta, yanan bölgeyi 20 dakika çeşme suyuna tutmak. Farklı karışımlar veya kremler bölgeye sürülmemeli. Baloncukların patlatılmaması önemli. Küçük ev kazaları dışında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Yanığın üzeri temiz bir bezle kapatılıp, gidilebilir” dedi.

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