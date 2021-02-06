BİST1.527-0.50EURO8.51-0.44USD7.05-1.09ALTIN411.44-0.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Yanlış duruşlar kalıcı hasara neden olabilir’
    ABONE OL
    06.02.2021 - 07:00 |

    ‘Yanlış duruşlar kalıcı hasara neden olabilir’

    Yanlış duruş pozisyonlarının omurga sağlığını bozduğunu, vücutta kalıcı hasarlara yol açtığını dile getiren Gaziemir Belediyesi Fizyoterapisti Nalan Önder Alakuş, “Teknolojik aletleri kullanırken ve ekran karşısında otururken aşağı bakmak sağlık sorunlarına yol açıyor.

    ‘Yanlış duruşlar kalıcı hasara neden olabilir’

    Yanlış duruş pozisyonlarının omurga sağlığını bozduğunu, vücutta kalıcı hasarlara yol açtığını dile getiren Gaziemir Belediyesi Fizyoterapisti Nalan Önder Alakuş, “Teknolojik aletleri kullanırken ve ekran karşısında otururken aşağı bakmak sağlık sorunlarına yol açıyor. Sağlığınız için aşağı bakmayın” dedi. Alakuş, “Bilgisayar başında çalışma alanı iyi düzenlenmeli. Otururken ayaklar düz olarak yere temas etmeli. Oturma pozisyonu 2 saatte bir değiştirilmeli. Hatta masa başında otururken evlerde sandalye yerine egzersiz topu da tercih edilebilir” şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Atmaca’ tam isabetle vurdu

    ‘Atmaca’ tam isabetle vurdu

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    İki kişinin ölümüne 24 bin TL para cezası

    İki kişinin ölümüne 24 bin TL para cezası

    Sıradaki Haber