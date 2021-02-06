‘Yanlış duruşlar kalıcı hasara neden olabilir’

Yanlış duruş pozisyonlarının omurga sağlığını bozduğunu, vücutta kalıcı hasarlara yol açtığını dile getiren Gaziemir Belediyesi Fizyoterapisti Nalan Önder Alakuş, “Teknolojik aletleri kullanırken ve ekran karşısında otururken aşağı bakmak sağlık sorunlarına yol açıyor. Sağlığınız için aşağı bakmayın” dedi. Alakuş, “Bilgisayar başında çalışma alanı iyi düzenlenmeli. Otururken ayaklar düz olarak yere temas etmeli. Oturma pozisyonu 2 saatte bir değiştirilmeli. Hatta masa başında otururken evlerde sandalye yerine egzersiz topu da tercih edilebilir” şeklinde konuştu.