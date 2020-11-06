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    HaberlerEge Haberleri ‘Yanlışlarımızı düzeltmeliyiz’
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    06.11.2020 - 07:00 |

    ‘Yanlışlarımızı düzeltmeliyiz’

    Deprem felaketi sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı mesajını veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, deprem yönetmeliği öncesinde inşa edilen tüm binalardan dayanıklılık testi isteyeceklerini açıkladı.

    ‘Yanlışlarımızı düzeltmeliyiz’

    Deprem felaketi sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı mesajını veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, deprem yönetmeliği öncesinde inşa edilen tüm binalardan dayanıklılık testi isteyeceklerini açıkladı. Depremin olduğu tarihi bir dönüm noktası olarak düşünmek gerektiğini belirtti, “Bundan sonrası için daha etkili önlemler alarak eksiklerimizi ve yanlışlarımızı görüp düzelterek devam etmek zorundayız” diye konuştu. Tugay, katıldığı bir televizyon programında da, deprem felaketinde yaşanan büyük acılardan ders alınması gerektiğini belirtti, “Enkaz altından çıkarılan bebeklerin yüzünü hiç kimse unutmasın. Ben asla unutmayacağım. Başka bebeklerin, başka canların enkaz altında kalmaması için herkes sorumluluk almalı” dedi.

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