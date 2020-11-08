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    HaberlerEge Haberleri ‘Yapacağımız bina Konak’a yakışacak’
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    08.11.2020 - 02:34 |

    ‘Yapacağımız bina Konak’a yakışacak’

    Üç binasını deprem nedeniyle boşaltan ve müdürlüklerini yeni hizmet yerlerine taşıma kararı alan Konak Belediyesi, Basmane’deki birinci hizmet binası ‘cam bina’sını yıkıp yerine, yeni bir hizmet binası inşa edecek.

    ‘Yapacağımız bina Konak’a yakışacak’

    İnşaat, iki yıl içinde tamamlanacak; belediyenin tüm birimleri bir araya toplanacak.

    3 katlı bina için kamulaştırma

    Başkan Abdül Batur, depremde İzmir Büyükşehir ile Konak belediyelerinin hizmet binalarının zarar gördüğüne dikkat çekti. Batur, Konak Belediyesi’nin cam bina olarak bilinen, birinci hizmet binasında orta hasar meydana geldiğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tetkikleri yaptığına işaret eden Batur, “Otobüs geçerken sallandığını biliyorsunuz. Her şerde bir hayır vardır, diyorlar. Biz de hemen yanımızda bulunan 3 katlı bina için kamulaştırma konusunda harekete geçeceğiz. Cam binanın olduğu yere, Konak Belediyesi’nin tüm birimlerini toplayacak şekilde, yakışır bir bina yapacağız” dedi.

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