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    HaberlerEge Haberleri Yapılandırma uyarısı
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    22.12.2020 - 00:00 |

    Yapılandırma uyarısı

    Yapılandırma uyarısı

    SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, prim borcu, alacak ve cezalar için başvuru süresi 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek yapılandırmayı hatırlattı. Tutarlar yapılandırma kapsamında yeniden hesaplanıp peşin ya da 18 aya varan taksitler halinde ödenebiliyor. Gülcemal, prim borçların peşin olarak ödenmesi halinde Yİ-ÜFE faizinin de yüzde 90’ının silindiğini söyledi. Bağ-Kur’luların da faydalanabileceği uygulama için e-sigorta ve e-devlett’en başvuru yapılabiliyor.

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