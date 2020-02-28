Yapılmayanı yaptık

Halka dokunan bir belediyecilik anlayışıyla yönetim sergileneceğine sıklıkla vurgu yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, her hafta bir mahallede vatandaşla bir araya gelip mesaisine başlayacak. İlk buluşmayı Turanlar Mahallesi’nde gerçekleştiren Öndeş, talep, beklenti ve önerilerini dinledi, yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Mali disiplin konusuna dikkat çeken Başkan Öndeş, “10 ayda büyük işler başardık. Geçmişten gelen 2.5 milyon lira tutarındaki vadesi geçmiş vergi borcunu ödedik. Bir diğer önemli projemiz ise GERKOOP yani Germencik Kooperatifidir. Bizim tek derdimiz üreticimizin alın terini korumaktır. Yeter ki elbirliğiyle çalışalım ve birbirimize destek olalım” dedi.