"Yaptığım işe aşığım"

TFF 1. Lig Ege temsilcisi Akhisarspor’un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, sosyal medya canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu.



Teknik direktörlük mesleğini aşkla yaptığını söyleyen Yılmaz Vural, “Nefesim yettiği kadar bu mesleği yapmaya devam edecek ve sahada olacağım” dedi. Akhisarspor’dan memnuniyetini her fırsatta dile getiren Vural, teknik direktörlük kariyerini yeşil siyahlılarda sürdürmenin kendisine keyif verdiğini söyledi. Sahadaki 11 adamı idare etmenin, bir fabrikayı idare etmekten daha zor olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, “Senede yaklaşık olarak 400 antrenman yapılıyor. Takımınız için antrenman metodları hazırlamak, onları her maça doğru şekilde motive etmek zor iş. Kulübeden maç yönetirken futbolcularla aynı mesafede oluyorsunuz. Maç öncesini, ortasını ve sonunu yönetmek tamamen tecrübe ister” dedi.



‘Milli takıma vizyon getirirdim’



Teknik direktörlük eğitimi için Almanya’da birçok yönünü geliştirdiğini vurgulayan, Türkiye’de kendisi gibi sayılı teknik adam olduğunu hatırlatan Vural, “Aldığım eğitimler ve elde ettiğim sertifikalarla Almanya’da devletin kabul ettiği bir mesleğin mensubu olarak görünmekteyim. Ancak Türkiye’de teknik direktörlük bir meslek olarak görülmüyor. Eğer ben Milli Takım’ın başında olsaydım, o takıma Avrupa’da aldığım eğitimler, tecrübelerim ve hayat felsefem ile yeni bir vizyon getirirdim. 40 yıla yakın süredir Avrupa futbolunu yakından takip ediyorum” diye konuştu.



‘Bana burada büyü yaptılar’

Koronavirüs sebebiyle lige verilen araya kadar olan sürede son virajı iyi aldıklarını belirten Vural, “Ligde çok güzel gidiyorduk. Ancak virüs belası futbola da engel oldu. Lige geri döndüğümüzde 6 maçın 6’sını da kazanırsak, bu ligden 2. olarak rahat bir şekilde çıkarız. 18 tane 30 yaş üstü oyuncum var. O kadar karakterliler ki aralarında yedek kalmayı bile sorun etmiyorlar. Yönetimimiz doğal insanlardan oluşuyor. Bu şehrin temizliği ve saflığı, kulübe de yansımış. Kulüpten çıkamıyorum, bana büyü yaptılar herhalde” diye konuştu.



‘Futbol evrenseldir’



Son günlerde sık sık gündeme gelen ‘Altyapı’ modelleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Vural, Türkiye’nin bu yarışta çok geride kaldığını söyledi. Çocukların çok küçük yaşlarda takım sporlarıyla buluşması gerektiğinin vurgusunu yapan Vural, “Takım sporları çocuk gelişiminde önemli bir yer tutar. Küçük yaşta paylaşmayı, mücadeleyi, birlikte hareket etmenin önemini onlara bambaşka bir pencereden öğretir. Bizler aceleci bir milletiz. Altyapıdan daha çok genç yetiştirip dünyaya tanıtamamamızın sebebi gençlerimizin yeteneksiz olması değil, bizim onlara şans vermememizdir” dedi. 7-18 yaş arası 18 milyona yakın gencimizin olduğunu hatırlatan Vural, “Bu potansiyelimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Federasyonların kulüplere kadın futbol şubeleri açmalarını zorunlu tutması gerekiyor. Futbol evrenseldir” diye konuştu.



Türk futbol tarihine 8 Nisan 1970 yılında giren ve sayısız başarılara imza atan Akhisarspor, dün 40. yaş gününü kutladı. Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşıma, binlerce Akhisarspor sevdalısı destek verdi. Yeşil siyahlıların yaş gününü, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’da sosyal medya hesabından kutladı.