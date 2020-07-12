‘Yara kapanmayacak’

‘18 bin kayıp’

Katliamın 25. yılı için Menemen’de de bir etkinlik düzenlendi. 11-22 Temmuz 1995 günleri arasında 8 bin 372 Müslümanın Sırp güçler tarafından öldürüldüğü Srebrenitsa katliam unutulmadı. Cumhuriyet Meydanı Srebrenitsa Anıtı önündeki anma etkinliğine, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak, Dünya Bosna Hersek Göçmenler Birliği Başkanı Hasan Şehoviç, İzmir Balkanlar Dernek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Balkan Derneği Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Arar, Bornova Selanikliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Atıf Sakarya, Menemen Balkanlar Derneği Başkanı Murat Özgüvenç, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Turan Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Katliamlarla bitmedi yaşanan dehşet. 30 bin kadın sistematik olarak tecavüze uğradı. 18 bin insan halen kayıp” dedi.

‘Utanç verici’

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da, acı olayın bir trajedi olduğunu söyledi, “İnsanlık suçu Srebrenitsa soykırımını, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.