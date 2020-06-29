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    HaberlerEge Haberleri Yaralanan domuzu belediye tedaviye aldı
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    29.06.2020 - 00:01 |

    Yaralanan domuzu belediye tedaviye aldı

    Yaralanan domuzu belediye tedaviye aldı

    Bodrum’da tel kapana yakalanan yaban domuzu, belediye ekiplerince kurtarılıp tedaviye alındı. Yalıkavak Mahallesi’nde, bir yaban domuzunun kapana yakalandığı ihbarını değerlendiren Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; ayaklarından, karın bölgesinden ve burun kısmından yaralanan hayvanı Geçici Hayvan Barınağı’nda tedaviye aldı.-SELÇUK AKBAŞ DHA

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