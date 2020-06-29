29.06.2020 - 00:01 |
Yaralanan domuzu belediye tedaviye aldı
Bodrum’da tel kapana yakalanan yaban domuzu, belediye ekiplerince kurtarılıp tedaviye alındı. Yalıkavak Mahallesi’nde, bir yaban domuzunun kapana yakalandığı ihbarını değerlendiren Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; ayaklarından, karın bölgesinden ve burun kısmından yaralanan hayvanı Geçici Hayvan Barınağı’nda tedaviye aldı.-SELÇUK AKBAŞ DHA
İzmir'de kız arkadaşına sokak ortasında saldırmıştı! Serbest bırakıldıİzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yı (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K. (20), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.