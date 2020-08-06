BİST1.0920.43EURO8.380.09USD7.04-0.06ALTIN462.443.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yaralar sarılıyor
    ABONE OL
    06.08.2020 - 00:03 |

    Yaralar sarılıyor

    Yaralar sarılıyor

    Aydın’ın İmamköy ile Pınardere mahalleleri kırsalında orman ve zeytinlik alanlarda meydana gelen yangının yaralarını Büyükşehir saracak. Zarar tespiti çalışmasıyla bölge halkına zeytin fidanı dağıtacaklarını açıklayan Başkan Özlem Çerçioğlu, “Hem çiftçimize destekte bulunacağız hem de kaybettiğimiz zeytinliklerimizin tekrar kazanacağız” dedi.  Manisa Büyükşehir Belediyesi de, Ahmetli ilçesindeki orman yangınında yemleri yanan çiftçilere 3 ton yonca, tahliye edilip bir işletmeye yerleştirilen hayvanlar için de 500 kilogram yem ve 1 ton yonca tedarik etti. Ahmetli-Turgutlu sınırında çıkan yangın sonrası bölge halkını ziyaret eden Belediye Başkanı Çetin Akın da, “Vatandaşın yaralarını hep birlikte sarmak için gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    Sıradaki Haber