Yaralar sarılıyor

Aydın’ın İmamköy ile Pınardere mahalleleri kırsalında orman ve zeytinlik alanlarda meydana gelen yangının yaralarını Büyükşehir saracak. Zarar tespiti çalışmasıyla bölge halkına zeytin fidanı dağıtacaklarını açıklayan Başkan Özlem Çerçioğlu, “Hem çiftçimize destekte bulunacağız hem de kaybettiğimiz zeytinliklerimizin tekrar kazanacağız” dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, Ahmetli ilçesindeki orman yangınında yemleri yanan çiftçilere 3 ton yonca, tahliye edilip bir işletmeye yerleştirilen hayvanlar için de 500 kilogram yem ve 1 ton yonca tedarik etti. Ahmetli-Turgutlu sınırında çıkan yangın sonrası bölge halkını ziyaret eden Belediye Başkanı Çetin Akın da, “Vatandaşın yaralarını hep birlikte sarmak için gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.