‘Yaraları birlikte sarıyoruz’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ulaşım Merkezi’nde (İZUM) oluşturulan kriz merkezinde, şimdiye kadar yapılan arama- kurtarma ve yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tüm ekiplere teşekkür eden Soyer, “Yıkık 6, acil yıkım yapılması gereken 7, girilemeyecek durumda olan 14, toplam 415 hasarlı binamız var. Enkazdan çıkarılan vatandaşların 55’i ilk anda ekiplerimizce kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarında ilçelerden 57, Büyükşehir’den bin 371 çalışanımız var. Sahada toplam 5 bin 572 personel çalışıyor. İlçelerimizden 9 Büyükşehir’den 2 bin 329 araçla hizmet veriyoruz. Altyapı konusunda sadece Büyükşehir 20 noktada onarım çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Büyükşehir merkez binasında da hasar tespit ettik. Çok ağır olmasa da binayı boşaltıyoruz. Diğer binalarımızda hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.

Yaraları sarmak için beş başlıklı bir kampanya başlattıklarını açıklayan Soyer, “Kampanyamız dahilindeki ilk iki paket gıda yardımı, üçüncü paket erzak, dördüncü hijyen, beşinci paket ise uyku tulumu olacak. Bu beş başlıktan vatandaş istediğini seçip destekte bulunabilecek” dedi. Günü ve geceyi sokakta geçirenlere yönelik gıda ve malzeme desteklerine de değinen Soyer, şöyle devam etti:

Ücretsiz internet

“Dört adet istasyon kurulumu yapıldı. Önümüzdeki günlerde ücretsiz internet noktaları kuracağız. Acil ihtiyaçları giderme noktasında 42 bin 400 kase çorba dağıtımı yaptık. 31 bin 500 litre su, 4 bin 200 litre süt, 40 bin 155 ekmek dağıtımı yapıldı. 16 bin 588 öğün servis yaptık. Bunlara ek olarak ilçe ve çevre belediyelerinden de on binlerce destek geldi. Ayrıca ilçe belediyeleri 128, Büyükşehir 552 çadır kurmuş durumda. AFAD tarafından ise bin 134 çadır kuruldu. Şuanda yaklaşık bin 814 çadırımız var. İlçelerden 12 bin 276 adet battaniye ve yorgan desteği sağlandı. 9 bin adet şu anda elimizde battaniyemiz var. Bin adet giysi desteği sağlandı. Önümüzdeki günlerde çadır matı ve uyku tulumu konusunda ihtiyaç olduğunu belirledik. Önümüzdeki günlerde bunları temin edeceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak bir çalışma başlattık. Psikolojik destek sağlanacak. Hem yetişkin hem çocuklara verilecek. 24 sosyolog ve psikolog personel görevlendirildi.”

Toplu konut görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla görüştüğünü belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “7 bin 19 yatak kapasiteli yurtlar ve kamu kurumları misafirhanelerinin ilgili bakanlarla koordine edilmesi ve vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirilmesi görevi verildi. Toplu konut yapımıyla ilgili çalışmaların başlatılması ve konteyner kent kurulması için ortak çalışma yapılması yönünde karar alındı” dedi.

Koordinasyon Büyükşehir’de





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depreminin yaralarını sarmak için sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. İhtiyaç listesi hazırladıklarını söyleyen Soyer, “İzmir’de 23 ilçe belediyesinin hangi katkıları sürdürülebilir kılacaklarını öğrendik. Uzun bir süre insanlar evlerine giremeyecek ve hava soğuyor. İnsanların dışarıdaki hayatını iyileştirecek çözümler üretmemiz gerekiyor. Bu ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili ilçe belediyelerinden, sivil toplum örgütlerinden ve halktan gelen desteklerin toplanması için Büyükşehir koordinasyonu üstlenecek” dedi.

Toplantıdan çıkan karara göre yardımlar Büyükşehir tarafından toplanacak, dağıtım faaliyetleri ise Bayraklı Belediyesi tarafından yapılacak. Başkan Soyer, her gün 16.00’da bir basın toplantısıyla yapılan çalışmaları paylaşacak.