Yaraları sardılar

Koronavirüs dolayısıyla mağdur olarak işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve işini kaybeden yurttaşlar için Burhaniye Belediyesi tarafından karşılıksız 1000’er lira nakdi yardım yapıldı.



Belediye tarafından izinli olarak başlatılan kampanyada toplanan yardımlar, esnafa ve işsiz yurttaşlara ödeniyor. Toplanan nakdi yardımlar yaklaşık 800 esnafa ve işini kaybedenlerin hesaplarına yatırıldı.

30 Mart’ta başlatılan kampanyadan, gerekli koşulları taşıyan, yaklaşık 800 kişi yararlandı. Belediye, para yardımının yanı sıra, ilçedeki tüm ihtiyaç sahiplerine 3500 paket gıda desteğinde de bulundu.



Bağışçılara teşekkür

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Zor zamanlarda güzel çalışmalara imza atıyoruz. Duyarlılığın ve dayanışmanın en güzel örneğini bu kampanyamızla tüm ülkeye gösteriyoruz. Kampanyamız, virüsten dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa saracak. Birlikte, hep beraber güzel günlere yürüyoruz. Kampanyamız devam ediyor. Ben, gösterdikleri sorumlulukla kampanyamıza katkı sunan tüm bağışçılarımıza, Burhaniyeli hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.