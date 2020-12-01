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    01.12.2020 - 00:03 |

    Yaraları sarıldı

    Yaraları sarıldı

    Pamukkale Belediyesi, Karakova Mahallesi’nde geçen ay çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen Doğanlı ailesinin yaralarını sardı. Başkan Avni Örki’nin talimatıyla, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin sıvası, boyası, tavanı, çatısı, elektrik ve su tesisatı, mutfağı ve çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. Mustafa ve Melek Doğanlı çifti, “Belediye olmasa yanan evimizi yapamazdık. Bize destek olduğu için Başkanımız Avni Örki başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi. Başkan Avni Örki, Doğanlı ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Pamukkale’nin mutlu insanların yaşadığı bir ilçe olması için gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Doğanlı ailesinin yeni evlerinde sağlıkla mutlulukla yaşamasını temenni ediyorum” diye açıklama yaptı.

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