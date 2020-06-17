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    HaberlerEge Haberleri ‘Yaramız çok büyük’
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    17.06.2020 - 07:00 |

    ‘Yaramız çok büyük’

    Pandeminin turizm sektöründe oluşturduğu olumsuz tablo Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) mayıs ayı yönetim raporuna yansıdı.

    ‘Yaramız çok büyük’

    Pandeminin turizm sektöründe oluşturduğu olumsuz tablo Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) mayıs ayı yönetim raporuna yansıdı. İzmir’e gelen toplam ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 99.19 azalarak en düşük seviyeye indi. Kent, 2020 yılının mayıs ayında 30’u yabancı, 1147’si vatandaş olmak üzere toplam 1177 ziyaretçi aldı. İzmir’e Ukrayna, Azerbaycan, Hindistan, Almanya, Rusya, Filipinler, Gürcistan ve Kazakistan’dan turist geldi. ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “Bu süreçte diğer sektörler arasında en ağır hasarı turizm sektörü gördü. En ağır bedeli de biz turizmciler ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. Diğer sektörler ne destek aldıysa, bize de o destek sağlandı. Yaramız çok büyük. Durumumuzu iyileştirecek, ıslah edecek, direncimizi arttıracak destekler bekliyoruz” diye konuştu.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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