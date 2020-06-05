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    HaberlerEge Haberleri Yaratıcılığa 17 milyon
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    05.06.2020 - 00:01 |

    Yaratıcılığa 17 milyon

    Yaratıcılığa 17 milyon

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İEÜ+KREA) girişimcilik ve inovasyon alanında projeler üreterek şehri yaratıcılığın odak noktası yapmayı amaçlayan ‘Create In İzmir’ projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yaklaşık 17 milyon lira (2,3 milyon euro) destek almaya hak kazandı. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı (İZTAV) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş birliğiyle hayata geçirilen projenin, İzmir’in gelişmesi için büyük önem taşıdığını söyleyen İEÜ+KREA Müdürü Sevay İpek Aydın, “Create In İzmir, Türkiye genelindeki 100’ü aşkın proje arasından seçildi. İzmir’in dünyadaki tanınırlığının artması, yaratıcı endüstriler için cazip hale getirilmesi ve stratejik faaliyetlerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat yakaladık” dedi.

    Daha iyilerinin yapılması için...

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Avrupa Komisyonu Rekabetçi Sektörler Programı Yaratıcı Endüstriler Fonu’ kapsamında katkı sağladığı Create In İzmir’de, girişimcilik ve inovasyon alanındaki tüm projeler ve işbirliklerinin dijitalleşme süreçleri desteklenerek, daha iyilerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacak.

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