16.02.2020 - 00:02 |
Yardım bekliyor
Manisa’da, beyincik erimesi olarak bilinen NCL Tip 2 hastası, 3.5 yaşındaki Meryem Karaman’ın, sağlığına kavuşması için sadece yurt dışından temin edilebilen ve her dozu 56 bin Euro olan ilacın getirilmesi için para toplamak amacıyla düzenlenecek yardım kampanyasına Valilik onay verdi.
Meryem, ilaçlarının alınabilmesi için yardım bekliyor.
İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Survivor 1 Bölüm FragmanıSurvivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmanın 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümden oldukça heyecan yaratacak olan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takım kadrolarını ile ilk fragmanı sizler için bir araya getirdik...