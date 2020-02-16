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    HaberlerEge Haberleri Yardım bekliyor
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    16.02.2020 - 00:02 |

    Yardım bekliyor

    Manisa’da, beyincik erimesi olarak bilinen NCL Tip 2 hastası, 3.5 yaşındaki Meryem Karaman’ın, sağlığına kavuşması için sadece yurt dışından temin edilebilen ve her dozu 56 bin Euro olan ilacın getirilmesi için para toplamak amacıyla düzenlenecek yardım kampanyasına Valilik onay verdi.

    Yardım bekliyor

     Meryem, ilaçlarının alınabilmesi için yardım bekliyor.

    İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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