Yardım eli güçleniyor

İzmir Büyükşehir, Karaburun ve Urla’daki üreticiye fide desteği verdi. Gaziemir ve Balçova belediyeleri da uzaktan eğitim için bilgisayar kampanyası başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in ‘Başka bir tarım mümkün’ vizyonu doğrultusunda küçük ölçekli üreticiye desteğini sürdürüyor. Karaburun’da azalan nergis üretimini artırmak için 60 üreticiye 120 bin nergis çiçeği soğanı, Urla’da da salep üretimini başlatmak için de 11 üreticiye 150 kilogram salep yumrusu dağıtıldı. Pandemi döneminde zor günler yaşayan küçük üreticiler verilen destekten ötürü İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Urla’da salep yetişecek

Karaburun Küçükbahçe Köyü’nde başlayan dağıtımda konuşan Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Çiftçiye sağladığımız desteklerle üretim imkanlarını genişletip aile ekonomilerini büyütmeyi hedefliyoruz” dedi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise, “Umarım yıllar önceki nergis üretimi performansımıza kavuşuruz. Büyükşehir’i yanımızda görmek çok güzel” diye konuştu. İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de, “Pandemi bize dayanışmanın, birbirimize güvenmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Ürünlerinizi hiç çekinmeyin Köy-Koop’a ulaştırın” dedi.

Urla Barbaros Köy Meydanı’ndaki dağıtımda konuşan Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Urla’da arıcılık, küçük baş hayvancılık ve çilek üretimini destekledik. Şimdi de salep üretimini yaygınlaştıracağız. Burada doğal olarak yetişen ancak kaybolma sürecinde olan salep üretimini teşvik ederek üreticinin lokmasını büyüteceğiz” diye konuştu.

Gaziemir Belediyesi, salgın nedeniyle okullarından uzak kalan ve evinde bilgisayar, tablet ve televizyonu olmadığı için eğitimlerine uzaktan da devam edemeyen öğrenciler için “Çocuklar Eğitime Uzak Kalmasın” kampanyası başlattı. Gaziemirlilere çağrı yapan Başkan Halil Arda, “Eğitim seferberliğine, imkanı olan herkesin katkısını bekliyoruz. Eski veya yeni bilgisayarlarınızı, tabletlerinizi ve televizyonlarınızı Sosyal Market’imize bağışlayın. Biz de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştıralım” dedi.

Bilgisayarlar hazır

Balçova Belediyesi de üiversiteyi kazanan öğrencilere yönelik bilgisayar desteğini sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin uzaktan olacağı dönemde öğrencilerin kesinlikle bir dizüstü bilgisayar sahibi olması gerektiğini belirten Başkan Fatma Çalkaya, “Amacımız her çocuğun eşit ve kaliteli eğitim alması. Şu ana kadar Balçova’da yaşayan ve üniversiteye kayıt yaptıran 520 öğrencimiz bize başvuru yaparak kaydını oluşturdu. Yaklaşık 700 başvuru olacağını tahmin ediyoruz” dedi.