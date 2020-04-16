Yardım için tek tık

İzmirliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedikleri gıda paketlerini dijital platform aracılığıyla Halkın Bakkalı’ndan alıp bulundukları yerden kampanyaya katılabiliyor. Satın alınan paketler doğrudan Kültürpark 3 nolu holde kurulan lojistik merkezine teslim ediliyor ve buradan da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Nakit bağış yerine, destek olmak isteyenlerle, desteğe ihtiyacı olanlar arasında köprü oluşturmayı tercih ettiklerini belirten Başkan Tunç Soyer, “Destek vermek isteyenler sanal market uygulamasında olduğu gibi cep telefonlarından, bilgisayarlarından alışverişini yapacak ve istedikleri sayıda aldıkları paketler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Biz onların aracısı, bir yerde kuryesi olacağız” dedi.

Yardımları başkanlar ulaştırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerine karşı başlattığı “BizVarız” kampanyası kapsamında toplanan yardımların dağıtım çalışmalarına başkanlar da katıldı. Geçen hafta bin kolilik gıda paketiyle destek olan CHP İzmir’in Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Çetin Özdemir ve Aygül Eryılmaz yardımların dağıtılmasında görev aldı.