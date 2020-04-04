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    04.04.2020 - 00:02 |

    Yardım kolileri hazır

    Yardım kolileri hazır

    Karabağlar Belediyesi, bir yandan koronavirüs salgınına karşı önlem almayı sürdürürken, diğer yandan zor durumdaki yurttaşlara yardım elini uzatıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan yardım kolilerinin dağıtımına başlandı. Özellikle 65 yaş ve üzerinde olduğu için evden çıkamayan, bu süreçte işsiz kalan kesimlere öncelik verildi.

    Salgına karşı her alanda mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Dayanışma ruhu, böylesi dönemlerde daha bir önem kazanıyor. Sosyal destek kartımızla zaten 2 bin ailenin bütçesine katkıda bulunuyoruz. Bu konuda duyarlı kesimler de yardım için belediyemizle irtibata geçebilirler” dedi.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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