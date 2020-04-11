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    HaberlerEge Haberleri ‘Yardım kolilerini bizden temin edin’
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    11.04.2020 - 00:05 |

    ‘Yardım kolilerini bizden temin edin’

    Kemeraltı’nda Birlik ve Dayanışma Zamanı kampanyasını başlatan Kemeraltı Hayat Platformu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu.

    ‘Yardım kolilerini bizden temin edin’

    Dernek Başkanı Cem Ceylan, “#BizVarız kampanyasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardım kolilerini Kemeraltı esnafından temin edebilirsiniz. Böylelikle işlerin durduğu Kemeraltı Çarşısı’nın ekonomik olarak ayakta kalmasına katkı sağlanabilir. Bu süreçte emlak ve çevre vergisi de almayın” dedi.

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