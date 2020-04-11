11.04.2020 - 00:05 |
‘Yardım kolilerini bizden temin edin’
Kemeraltı’nda Birlik ve Dayanışma Zamanı kampanyasını başlatan Kemeraltı Hayat Platformu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu.
Dernek Başkanı Cem Ceylan, “#BizVarız kampanyasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardım kolilerini Kemeraltı esnafından temin edebilirsiniz. Böylelikle işlerin durduğu Kemeraltı Çarşısı’nın ekonomik olarak ayakta kalmasına katkı sağlanabilir. Bu süreçte emlak ve çevre vergisi de almayın” dedi.
Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.