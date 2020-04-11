‘Yardım kolilerini bizden temin edin’

Dernek Başkanı Cem Ceylan, “#BizVarız kampanyasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardım kolilerini Kemeraltı esnafından temin edebilirsiniz. Böylelikle işlerin durduğu Kemeraltı Çarşısı’nın ekonomik olarak ayakta kalmasına katkı sağlanabilir. Bu süreçte emlak ve çevre vergisi de almayın” dedi.