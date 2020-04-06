06.04.2020 - 00:02 |
“Yardım lazım” dedi tatlı sürprizi yaptı
Muğla Menteşe’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 68 yaşındaki Erdoğan Çolak, ağaç budama ve temizlik bahanesiyle bahçesine çağırdığı jandarma ekibine tatlı ikram ederek teşekkür etti.
Daha önceden jandarmayı arayıp 15 gündür evden dışarı çıkmadığını, Bayır Mahallesi’nde bulunan bahçesindeki ürünlerine bakması gerektiğini belirten Çolak, bahçesindeki evde kalma şartıyla istediği yere götürüldü. Çolak, ürünlerinin suyunu verdi, ağaçlarını budadı. Ertesi gün tekrar Bayır Jandarma Karakolu’nu arayan Çolak, ağaçları budayamadığını belirtip yardım istedi. Ağaçların budandığını gören jandarma ekibi, kendilerini tatlıyla karşılayan Çolak’a teşekkür etti.
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