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    HaberlerEge Haberleri Yardım sınır tanımadı
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    25.12.2020 - 07:00 |

    Yardım sınır tanımadı

    İstanbul’daki bir üniversitede yüksek lisans eğitimi gören Japon öğrenci Yoshi Enomoto, İzmir depreminin ardından ülkesinde başlattığı yardım kampanyası ile topladığı 6 bin dolarla depremzedelere ev eşyası aldı.

    Yardım sınır tanımadı

    İstanbul’daki bir üniversitede yüksek lisans eğitimi gören Japon öğrenci Yoshi Enomoto, İzmir depreminin ardından ülkesinde başlattığı yardım kampanyası ile topladığı 6 bin dolarla depremzedelere ev eşyası aldı. Enomoto, “Biri Türk olmak üzere toplam 96 arkadaşım bağışta bulundu. Bir ayda 6 bin dolar bağış topladım. Paranın 2 gün önce bana ulaşmasının ardından konteyner kente geldim. Bayraklı Kaymakamlığı yetkilileri bana depremzedelerin elektrik süpürgesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de 160 elektrik süpürgesi aldım. Bugün de 4 çamaşır makinesi ve 4 buzdolabı aldım” diye açıkladı.

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