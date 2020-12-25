Yardım sınır tanımadı

İstanbul’daki bir üniversitede yüksek lisans eğitimi gören Japon öğrenci Yoshi Enomoto, İzmir depreminin ardından ülkesinde başlattığı yardım kampanyası ile topladığı 6 bin dolarla depremzedelere ev eşyası aldı. Enomoto, “Biri Türk olmak üzere toplam 96 arkadaşım bağışta bulundu. Bir ayda 6 bin dolar bağış topladım. Paranın 2 gün önce bana ulaşmasının ardından konteyner kente geldim. Bayraklı Kaymakamlığı yetkilileri bana depremzedelerin elektrik süpürgesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de 160 elektrik süpürgesi aldım. Bugün de 4 çamaşır makinesi ve 4 buzdolabı aldım” diye açıkladı.