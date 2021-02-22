Yardıma koştular

Belediyeler, pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf ve vatandaşın yardımına koşuyor. Çiğli Belediyesi, kahvehane, kıraathane, internet kafe ve Play Station salonu esnafına bin lira nakdi destekte bulundu. Karabağlar Belediyesi, müzisyenlere gıda ve hijyen paketleri ulaştırdı. Salihli Belediyesi ise, dört mahallede gıda paketi dağıttı.



Nefes aldırdı



Çiğli Belediyesi, tedbirler kapsamında kepenk kapatan kahvehane, kıraathane, internet kafe ve Play Station salonu esnafına bin liralık para desteğinde bulundu. Pandemi sürecinde esnafın çok zor günler geçirdiğini kaydeden Başkan Utku Gümrükçü, “Daha önce hijyen kiti, gıda kolisi ve fiziki yardım uygulamalarında bulunmuştuk. Son olarak çok uzun süredir işyerleri kapalı olan esnafa nakdi destek sağladık. Bu süreci el ele vererek atlatmaya çalışacağız” dedi.



2 bin aileye destek



Karabağlar Belediyesi de, İzmir Müzisyenler Derneği’yle yapılan görüşmelerin ardından ilçede ikamet eden müzisyenlere, gıda ve hijyen kolileri dağıttı.

Daha önce esnafa, depremzedelere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıklarını ifade eden Başkan Muhittin Selvitopu, “Zor günlerden geçiyoruz. Biliyoruz ki bu günler ancak dayanışmayla aşılabilir” diye konuştu. Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi Sosyal Destek Kartı’yla her ay düzenli olarak 2 bini aşkın ailenin bütçesine katkı koymaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.



Mahalle turunda



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise, Hasalan, Kapancı, Sart ve Çaltılı mahallelerini ziyaret etti; ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda paketlerini muhtarlara teslim etti. Mahalle sakinleri ve muhtarlarla sohbet eden, dertlerini dinleyen Başkan Kayda, “Vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Bu zor günleri hep beraber en kısa zamanda atlatacağız. Biz üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim” ifadesini kullandı.