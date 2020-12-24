BİST1.4180.90EURO9.32-0.10USD7.640.02ALTIN459.710.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yardımlar, işbirliğiyle miniklere ulaşacak
    ABONE OL
    24.12.2020 - 00:04 |

    Yardımlar, işbirliğiyle miniklere ulaşacak

    Yardımlar, işbirliğiyle miniklere ulaşacak

    Kızılay İzmir Şubesi, yardımseverlerin ilettiği; yüzlerce paket boya, oyun hamuru, eğitim setleri, yap-bozlar, kalem, silgi ve kalektraşlar, büyüteç, okul çantası, makas, defter ve vetvel seti ile birçok hijyen malzemesinin, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için Türkiye Eğitim Gönüllüler Vakfı (TGEV) ile işbirliği yaptı. Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, “Paydaşlarımızla bağışları ülkemizin aydınlık geleceği olan çocuklarımıza ulaştırıyoruz” dedi. TEGV İzmir Bölge Temsilcisi Serap Oral Yüceerim de, “ ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

    Son dakika... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

    4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

    4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

    Deprem mi oldu? 24 Aralık nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, AFAD - Kandilli deprem son dakika

    Deprem mi oldu? 24 Aralık nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, AFAD - Kandilli deprem son dakika

    Sıradaki Haber