Yardımlar, işbirliğiyle miniklere ulaşacak

Kızılay İzmir Şubesi, yardımseverlerin ilettiği; yüzlerce paket boya, oyun hamuru, eğitim setleri, yap-bozlar, kalem, silgi ve kalektraşlar, büyüteç, okul çantası, makas, defter ve vetvel seti ile birçok hijyen malzemesinin, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için Türkiye Eğitim Gönüllüler Vakfı (TGEV) ile işbirliği yaptı. Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, “Paydaşlarımızla bağışları ülkemizin aydınlık geleceği olan çocuklarımıza ulaştırıyoruz” dedi. TEGV İzmir Bölge Temsilcisi Serap Oral Yüceerim de, “ ifadelerini kullandı.