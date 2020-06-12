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    HaberlerEge Haberleri Yardımsever gençler
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    12.06.2020 - 00:02 |

    Yardımsever gençler

    Yardımsever gençler

    Çiğli Harmandalı Mahallesi’nde oturan gençlerin oluşturduğu, bugüne kadar çocukların eğitimi, uyuşturucuya karşı farkındalık ve hukuki desteğe ihtiyacı olan, şiddet mağduru kadınlara destek vermek gibi birçok konuda faaliyet gösteren Harmandalı Kültür Sanat Derneği üyeleri, kooperatif marketi açtı. ‘Yeni Hayat Kooperatifi’ ismiyle açılan markette elde edilen gelir, çocuklar, kadınlar ve işçilerin sorunlarını çözmek için yapılan etkinliklere harcanıyor l DAVUT CAN - AHMET TURHAN ALTAY DHA

    Yangında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardıMuğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki iki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Karaova Mahallesi 201. Sokak'taki bir evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi
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