Yardımsever gençler

Çiğli Harmandalı Mahallesi’nde oturan gençlerin oluşturduğu, bugüne kadar çocukların eğitimi, uyuşturucuya karşı farkındalık ve hukuki desteğe ihtiyacı olan, şiddet mağduru kadınlara destek vermek gibi birçok konuda faaliyet gösteren Harmandalı Kültür Sanat Derneği üyeleri, kooperatif marketi açtı. ‘Yeni Hayat Kooperatifi’ ismiyle açılan markette elde edilen gelir, çocuklar, kadınlar ve işçilerin sorunlarını çözmek için yapılan etkinliklere harcanıyor l DAVUT CAN - AHMET TURHAN ALTAY DHA