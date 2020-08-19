BİST1.0920.00EURO8.800.03USD7.380.10ALTIN474.900.86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Yarım kalan hikâyeyi tamamlayacağız’
    ABONE OL
    19.08.2020 - 07:00 |

    ‘Yarım kalan hikâyeyi tamamlayacağız’

    TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka’da ilk görüşmede anlaşılamayıp yollar ayrıldıktan sonra taraftarın ısrarıyla Başkan Turgay Büyükkarcı’yla yüz yüze bir araya gelerek sözleşme yenileyen Teknik Direktör Soner Tolungüç, Play Off finalinde yarım kalan sevinci bu sezon yaşayacaklarını söyledi.

    ‘Yarım kalan hikâyeyi tamamlayacağız’

    TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka’da ilk görüşmede anlaşılamayıp yollar ayrıldıktan sonra taraftarın ısrarıyla Başkan Turgay Büyükkarcı’yla yüz yüze bir araya gelerek sözleşme yenileyen Teknik Direktör Soner Tolungüç, Play Off finalinde yarım kalan sevinci bu sezon yaşayacaklarını söyledi. Tolungüç, “Kulübümüz ve oyuncu kardeşlerimizle yeni hedeflere koşmamız istikrar açısından önemliydi. Hak ettiğimiz sevinci camiamıza yaşatmak istiyoruz” dedi.

    Ankara'da otomobil iş yerine daldıAnkara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    En büyük hayalleri Pamir’le yürümek

    En büyük hayalleri Pamir’le yürümek

    Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

    Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    ‘Keşke ben ölseydim’

    ‘Keşke ben ölseydim’

    Sıradaki Haber