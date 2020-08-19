‘Yarım kalan hikâyeyi tamamlayacağız’

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka’da ilk görüşmede anlaşılamayıp yollar ayrıldıktan sonra taraftarın ısrarıyla Başkan Turgay Büyükkarcı’yla yüz yüze bir araya gelerek sözleşme yenileyen Teknik Direktör Soner Tolungüç, Play Off finalinde yarım kalan sevinci bu sezon yaşayacaklarını söyledi. Tolungüç, “Kulübümüz ve oyuncu kardeşlerimizle yeni hedeflere koşmamız istikrar açısından önemliydi. Hak ettiğimiz sevinci camiamıza yaşatmak istiyoruz” dedi.