‘Yarımada İzmir’ ilk 5’te

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) 2019’a ‘Yarımada İzmir’ destinasyonuyla katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk 5 finalist arasına girdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret ederek kültür turizmine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürütücülüğünü üstlendiği ve Türkiye’den 33 şehrin katıldığı yarışmada İzmir, pek çok alternatif turizm türünü bir arada bulunduran Yarımada İzmir projesiyle öne çıktı. Kovid-19 nedeniyle ödül töreni yapılamadığı için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katılımcı şehirlere verdiği plaketi İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta Başkan Tunç Soyer’e sundu. Yarımada İzmir, zenginlikleri koruyarak yaşatmak, bölgeyi kendi kaynaklarıyla kalkındırmak ve geleceğe miras bırakmak amacıyla hayata geçirilmişti.

Barınağa destek

Büyükşehir, Menderes Belediyesi’ne bağlı Özdere’deki hayvan bakımevindeki şartların iyileştirilmesi için çalışmalara başlıyor. Büyükşehir, Menderes Belediyesi’ne bağlı Özdere hayvan bakımevinin de iyileştirilmesi için de ilçe belediyesine destek verecek.

Dönüşüm atağı...

Büyükşehir, atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını özendirmek amacıyla tasarladığı konteynerleri cadde ve meydanlara yerleştirilmeye başlandı. Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, “Atıkları ekonomiye hammadde olarak kazandırmak istiyoruz” dedi.