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    HaberlerEge Haberleri Yarımada’nın atlı koruyucuları
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    16.06.2020 - 07:00 |

    Yarımada’nın atlı koruyucuları

    Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda, atlı jandarma timi göreve başladı.

    Yarımada’nın atlı koruyucuları

    Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda, atlı jandarma timi göreve başladı. Jandarma astsubaylar, Nevşehir’deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen “Doruk”, “Erbay” ve “Selenge” isimli atlarla, koylarıyla ünlü milli parkta devriye geziyor.
    Çocuklar da ata bindi
    Atlar ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu, bazıları özçekim yaptı. Jandarma, çocukların da at binmesine izin verdi. Ziretçiler uygulamayla güvende hissettiklerini dile getirdi. l aA

    Baba-kız otomobilde yanarak can verdiİzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.
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