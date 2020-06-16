Yarımada’nın atlı koruyucuları

Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda, atlı jandarma timi göreve başladı. Jandarma astsubaylar, Nevşehir’deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen “Doruk”, “Erbay” ve “Selenge” isimli atlarla, koylarıyla ünlü milli parkta devriye geziyor.

Çocuklar da ata bindi

Atlar ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu, bazıları özçekim yaptı. Jandarma, çocukların da at binmesine izin verdi. Ziretçiler uygulamayla güvende hissettiklerini dile getirdi. l aA