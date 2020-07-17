‘Yarından umutluyuz’

Dokuz Eylül Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir panel ve sergi düzenledi. FETÖ Terör Örgütü Paneli’nin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “15 Temmuz gecesi, Milli Mücadele döneminde olduğu gibi, geleceğe umutla bakma arzumuzun ne kadar güçlü olduğunu gördük” dedi.