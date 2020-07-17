17.07.2020 - 00:04 |
‘Yarından umutluyuz’
Dokuz Eylül Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir panel ve sergi düzenledi. FETÖ Terör Örgütü Paneli’nin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “15 Temmuz gecesi, Milli Mücadele döneminde olduğu gibi, geleceğe umutla bakma arzumuzun ne kadar güçlü olduğunu gördük” dedi.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.