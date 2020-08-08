Yarış parkurunda nefesler kesildi...

Hakemliğini belediyeye bağlı antrenörlerin yaptığı yarışlar, heyecanla izlendi. Parkurda yoğun efor sarf eden, bir yandan eğlenirken diğer yandan spor yapan minikler saniyelere karşı yarıştı. Piknik yapmak üzere Çobançeşme Parkı’na giden ve parkur sürpriziyle karşılaşan dede Halit Karaman, “Güzel bir yarışma izledik ve biz de keyif aldık” dedi. Yarışmacı çocuklar da, mutlu olduklarını dile getirdi. Başkan Mehmet Çakın ise, parkur yarışlarının sürpriz bir şekilde diğer parklarda da süreceğini belirtti.