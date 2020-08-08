08.08.2020 - 00:01 |
Yarış parkurunda nefesler kesildi...
Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilki düzenlenen, hem çocuklara hem de ailelerine keyifli zaman geçirmeleri için olanak sağlayan eğitici parkur kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yaptı.
Hakemliğini belediyeye bağlı antrenörlerin yaptığı yarışlar, heyecanla izlendi. Parkurda yoğun efor sarf eden, bir yandan eğlenirken diğer yandan spor yapan minikler saniyelere karşı yarıştı. Piknik yapmak üzere Çobançeşme Parkı’na giden ve parkur sürpriziyle karşılaşan dede Halit Karaman, “Güzel bir yarışma izledik ve biz de keyif aldık” dedi. Yarışmacı çocuklar da, mutlu olduklarını dile getirdi. Başkan Mehmet Çakın ise, parkur yarışlarının sürpriz bir şekilde diğer parklarda da süreceğini belirtti.
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