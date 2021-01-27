İnşallah Altay’a yakışan mücadele ile hedefe ulaşacağız. İki hafta önce liderdik, tekrar seri yakalayacağız. Lig uzun maraton. Önümüzde daha çok maç var. Yarışı bırakmayacağız. Böyle mağlubiyetler bizi daha çok kamçılayacak” diye konuştu. Teknik patron İldiz, yeni transferlerin lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından daha sağlıklı bir kadroyla sahada olacaklarını belirtti.