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    HaberlerEge Haberleri ‘Yarışı bırakmayacağız’
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    27.01.2021 - 00:00 |

    ‘Yarışı bırakmayacağız’

    TFF 1. Lig’de son 2 maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor’a yenilerek zirve yarışında yara alan Altay’da Teknik Direktör Yücel İldiz, kendinden emin konuştu. Ligde galibiyetler olduğu kadar mağlubiyetlerin de olacağını belirten deneyimli teknik adam, “Amacımız belli. Sezon sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.

    ‘Yarışı bırakmayacağız’

    İnşallah Altay’a yakışan mücadele ile hedefe ulaşacağız. İki hafta önce liderdik, tekrar seri yakalayacağız. Lig uzun maraton. Önümüzde daha çok maç var. Yarışı bırakmayacağız. Böyle mağlubiyetler bizi daha çok kamçılayacak” diye konuştu. Teknik patron İldiz, yeni transferlerin lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından daha sağlıklı bir kadroyla sahada olacaklarını belirtti.

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