Yarışmaya davet

Haber-İnceleme, Araştırma ve Röportaj olmak üzere 2 daldaki eserlerin değerlendirileceği yarışmamıza katılacak eserlerin, ekonomik içerikli olması gerekiyor. Basın kartı koşulunun aranmadığı yarışmaya, İzmir’deki basın-yayın organlarında çalışan gazeteciler, 01 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yayınlanan eserleri ile katılabilecek. Yarışmaya katılacak eserlerin, sunuş yazısıyla birlikte kapalı bir zarf içinde en geç 12 Şubat 2021 günü saat 17:30’a kadar Ege Bölgesi Sanayi Odası Basın Müşavirliği Cumhuriyet Bulvarı No: 63 Pasaport/İzmir adresine teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekiyor.