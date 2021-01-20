BİST1.5650.53EURO9.050.01USD7.460.03ALTIN441.53-0.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yarışmaya davet
    ABONE OL
    20.01.2021 - 00:02 |

    Yarışmaya davet

    Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın, ekonomi gazeteciliğini desteklemek, başarılı çalışmaları ödüllendirmek amacıyla düzenlediği ‘EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması’na başvurular başladı.

    Yarışmaya davet

    Haber-İnceleme, Araştırma ve Röportaj olmak üzere 2 daldaki eserlerin değerlendirileceği yarışmamıza katılacak eserlerin, ekonomik içerikli olması gerekiyor. Basın kartı koşulunun aranmadığı yarışmaya, İzmir’deki basın-yayın organlarında çalışan gazeteciler, 01 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yayınlanan eserleri ile katılabilecek. Yarışmaya katılacak eserlerin, sunuş yazısıyla birlikte kapalı bir zarf içinde en geç 12 Şubat 2021 günü saat 17:30’a kadar Ege Bölgesi Sanayi Odası Basın Müşavirliği Cumhuriyet Bulvarı No: 63 Pasaport/İzmir adresine teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekiyor.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika haber: Koronavirüste son tablo paylaşıldı! Dikkat çeken rakamlar...

      Son dakika haber: Koronavirüste son tablo paylaşıldı! Dikkat çeken rakamlar...

      Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

      Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

      İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

      İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

      Bodrum'da yangın paniği! Küle döndü

      Bodrum'da yangın paniği! Küle döndü

      Sıradaki Haber