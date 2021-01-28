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    HaberlerEge Haberleri Yarışmaya davet var!
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    28.01.2021 - 00:01 |

    Yarışmaya davet var!

    “Rube Goldberg Zincir Reaksiyon” yarışması başladı. Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. tarafından düzenlenen ödüllü yarışma 15 Nisan tarihine kadar devam edecek.

    Yarışmaya davet var!

     Yarışma; Karşıyaka Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü eğitim alanlarından birini absürt reaksiyon zincirleri ile yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda İzmir’de bulunan üniversitelerin öğrencilerini bireysel ya da grup halinde katılama davet ediyor. Birinciye 5000, ikinciye 3000, üçüncüye 2000 lira, mansiyon ödülü 1000 ise lira olarak belirlendi.

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