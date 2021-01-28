Yarışmaya davet var!

Yarışma; Karşıyaka Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü eğitim alanlarından birini absürt reaksiyon zincirleri ile yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda İzmir’de bulunan üniversitelerin öğrencilerini bireysel ya da grup halinde katılama davet ediyor. Birinciye 5000, ikinciye 3000, üçüncüye 2000 lira, mansiyon ödülü 1000 ise lira olarak belirlendi.