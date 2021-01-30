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    HaberlerEge Haberleri Yarıyıl şenliği bu yıl çevrimiçi ortamda
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    30.01.2021 - 07:00 |

    Yarıyıl şenliği bu yıl çevrimiçi ortamda

    Gaziemir Belediyesi, her yıl yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlediği özel etkinlikleri salgın nedeniyle çevrimiçi ortama taşıyor.

    Yarıyıl şenliği bu yıl çevrimiçi ortamda

    Gaziemir Belediyesi, her yıl yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlediği özel etkinlikleri salgın nedeniyle çevrimiçi ortama taşıyor. 1 Şubat’ta başlayıp iki hafta sürecek şenlik kapsamında sabahları saat 09.00’da yoga, zumba ve jimnastik dersleri başlayacak. Öğlen saat 13.30’da düzenlenecek baskı, eğlenceli cupcake, zeybek, resim, akıl oyunları, kes-yapıştır-boya, ebru, 3 yazar 3 kitap tanıtım, seramik ve nefes egzersizi atölyeleriyle kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak.

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