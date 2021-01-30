Yarıyıl şenliği bu yıl çevrimiçi ortamda

Gaziemir Belediyesi, her yıl yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlediği özel etkinlikleri salgın nedeniyle çevrimiçi ortama taşıyor. 1 Şubat’ta başlayıp iki hafta sürecek şenlik kapsamında sabahları saat 09.00’da yoga, zumba ve jimnastik dersleri başlayacak. Öğlen saat 13.30’da düzenlenecek baskı, eğlenceli cupcake, zeybek, resim, akıl oyunları, kes-yapıştır-boya, ebru, 3 yazar 3 kitap tanıtım, seramik ve nefes egzersizi atölyeleriyle kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak.