Yarıyıl tatili turizmcinin yüzünü güldürdü

Yarıyıl tatilinde kayak ve termal tesislerinin yüzde 100 doluluklara ulaşması turizm sektörünü mutlu etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, bu yıl ilk defa uygulanan ara tatillerin de turizme katkı sağladığını söyledi. Yarıyıl tatili için iyi hazırlandıklarını belirten Gencer, “Acentelerden aldığımız bilgiye göre kayak merkezleri ve termal oteller yüzde 100 doluluklara ulaştı. Yarıyıl tatili turizmci açısından güzel geçti” diye konuştu.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da, “Bir tek eksiğimiz kaldı, o da yarıyıl ve yaz tatillerinin bölgelere göre ayrılması çünkü 28 milyon öğrencinin aynı dönemde tatile çıkması otel ve ulaşım fiyatlarını çok yükseltiyor” dedi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen ise Pamukkale’nin yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluklara ulaştığını, yabancı turist sayısında yaşanan düşüşü yerli turistle karşıladıklarını ifade etti.