Yaş almış çınarların hayatı renkleniyor

Yaş alan bireylerin sosyalleşme, kaliteli zaman geçirme fırsatı buldukları Bilge İleri Yaş Bakım ve Yaşam Evi, kişisel ihtiyaçlara yönelik hobilerle konuklarını ağırlıyor. 7/24 profesyonel hemşire bulunan merkezde, psikolojik danışmanlık hizmetiyle birlikte sosyal ve kültürel aktivitelerle yaşlıların hayatı renkleniyor. Kurum, iki, üç ve dört kişilik odalarda huzurlu bir yaşam sürme olanağı sağlıyor.