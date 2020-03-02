02.03.2020 - 00:00 |
Yaş almış çınarların hayatı renkleniyor
Yaş alan bireylerin sosyalleşme, kaliteli zaman geçirme fırsatı buldukları Bilge İleri Yaş Bakım ve Yaşam Evi, kişisel ihtiyaçlara yönelik hobilerle konuklarını ağırlıyor. 7/24 profesyonel hemşire bulunan merkezde, psikolojik danışmanlık hizmetiyle birlikte sosyal ve kültürel aktivitelerle yaşlıların hayatı renkleniyor. Kurum, iki, üç ve dört kişilik odalarda huzurlu bir yaşam sürme olanağı sağlıyor.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.