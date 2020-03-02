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    HaberlerEge Haberleri Yaş almış çınarların hayatı renkleniyor
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    02.03.2020 - 00:00 |

    Yaş almış çınarların hayatı renkleniyor

    Yaş almış çınarların hayatı renkleniyor

    Yaş alan bireylerin sosyalleşme, kaliteli zaman geçirme fırsatı buldukları Bilge İleri Yaş Bakım ve Yaşam Evi, kişisel ihtiyaçlara yönelik hobilerle konuklarını ağırlıyor. 7/24 profesyonel hemşire bulunan merkezde, psikolojik danışmanlık hizmetiyle birlikte sosyal ve kültürel aktivitelerle yaşlıların hayatı renkleniyor. Kurum, iki, üç ve dört kişilik odalarda huzurlu bir yaşam sürme olanağı sağlıyor.

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