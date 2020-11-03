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    HaberlerEge Haberleri ‘Yaşadıklarımız, hepimizin psikolojisini etkiledi’
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    03.11.2020 - 00:01 |

    ‘Yaşadıklarımız, hepimizin psikolojisini etkiledi’

    ING Basketbol Süper Ligi’nde üst üste 3 galibiyet alıp FIBA Şampiyonlar Ligi’nde sezona Bilbao deplasmanındaki zaferle başladıktan sonra deplasmanda Türk Telekom’a 81-61 yenilen Pınar Karşıyaka, İzmir’i sarsan deprem felaketinin ardından moral çöküntüsünü aşamadı.

    ‘Yaşadıklarımız, hepimizin psikolojisini etkiledi’

    Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, maç sonrası depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına yürekten baş sağlığı ve sabır diledi. Sarıca, “Depremin hasarlarını bundan sonra getireceğimiz net kurallarla, bundan sonra inşa edeceğimiz doğru yapılarla en aza indirebiliriz. Yaşadığımız durumlar üzerimizde psikolojik ve duygusal eksiklikler yaratmış olabilir. Önümüzdeki Bahçeşehir Koleji karşılaşmasına hazırlanacağız” açıklamasını yaptı.

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