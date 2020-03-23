Yasağa uymayanları polis evlere gönderdi

Çıkanlar ise, polise ihbar edildi. Polis ekipleri, yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri için uyardı, alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen vatandaşların ihtiyaçları belediye ve polis ekiplerince karşılandı. Valilik, ihtacı olanlara gıda paketi gönderileceğini bildirdi.