‘Yasağı kaldıracağız’

Yeşil siyahlılarda geçen sezon kaleyi koruyan Adam Stachowiak’ın alacakları nedeniyle kulübe transfer yasağı geldi. Mali açıdan zor günler geçirip Hatay maçı öncesi alacaklarının ödenmemesi nedeniyle futbolcuların son antrenmana çıkmadığı, kampı da boykot ettikleri Denizli’de yasağın da gelmesi moralleri iyice bozdu.

Yönetimin, kulübü FIFA’ya şikayet eden Stachowiak’a 127 bin euro borcu bulunduğu açıklandı. Denizlispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya, transfer yasağını en kısa sürede kaldıracaklarını belirtti. Cinkaya, “Yasak son anda Adam Stachowiak’tan geldi. Kendisine 127 bin euro tutarında para ödenecek. Onu da hemen yatırıp transfer yasağını kaldıracağız. Mutlaka takıma takviyeler yapacağız. Önümüzdeki hafta başı isimleri açıklayacağız” ifadelerini kullandı.