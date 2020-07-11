Yasak dinlemiyorlar

Göletlerde yüzmek yasak ve bu konuda çevrede uyarı tabelaları var, ancak Tabiat Parkı’na gelenler, sıcak havayı görünce kendilerini suya bırakıyor. Hasan Boğuldu Göleti ve Sutüven Şelalesi, Edremit Akçay yolundan 2 kilometre içeride bulunan Zeytinli beldesi sınırlarında yer alıyor. l DHA