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    HaberlerEge Haberleri Yasak dinlemiyorlar
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    11.07.2020 - 00:38 |

    Yasak dinlemiyorlar

    Kazdağları’nda, efsanelere konu olan Hasan Boğuldu Göleti ve Sutüven Şelalesi’nde, yerli ve yabancı turistler, yasak olmasına rağmen suya giriyor.

    Yasak dinlemiyorlar

    Göletlerde yüzmek yasak ve bu konuda çevrede uyarı tabelaları var, ancak Tabiat Parkı’na gelenler, sıcak havayı görünce kendilerini suya bırakıyor. Hasan Boğuldu Göleti ve Sutüven Şelalesi, Edremit Akçay yolundan 2 kilometre içeride bulunan Zeytinli beldesi sınırlarında yer alıyor. l DHA

    TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
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