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    HaberlerEge Haberleri ‘Yasalarımız yeterli değil’
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    06.10.2020 - 00:03 |

    ‘Yasalarımız yeterli değil’

    ‘Yasalarımız yeterli değil’

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, doğal yaşam alanları, modern tıbbi donanımıyla dikkat çekiyor. Bakımevinde bugüne kadar 11 bin 413 hayvan kısırlaştırıldı, 2 bin 97 can dost sahiplendirildi. Bakımevini kurulduğu günden bu yana 10 bin kişi ziyaret etti. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Dostlarımızı korumakla ilgili yasalar yeterli değil. Okul hediyesi, karne hediyesi olarak alınan bir hayvanın 2-3 ay beslenip sokağa bırakılıp gidilmesinin kesinlikle engellenmesi gerekiyor. Kısırlaştırma dediğimiz olay hayvan sahibinin talebi üzerine yapılmalı. Hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılamamız lazım. Ondan sonraki nesillerde dostlarımıza sahip çıkacaktır” dedi.

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