04.06.2020 - 00:03 |
Yaşam merkezleri yeniden hizmette
Yeni normal döneme geçişle beraber geçici süre kapatılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi, Yenişehir ile Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi dezenfekte edildi.
Çalışmaların ardından merkez, vatandaşların kullanımına sunuldu. Tesiste, Tesiste İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda tüm tedbirler alındı.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."