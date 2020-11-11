Yaşama kapı açan proje!

Balıkesir’in Burhaniye 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Cevdet Uysal, park eden aracın dikiz aynalarına yerleştirilen sensörlerle yanından geçenleri algılayıp, kapılarının açılmasını önleyen ‘Tehlikeye Değil Hayata Kapı Aç’ adlı bir proje hazırladı.



Aracın kapılarının otomatik olarak kilitlenmesiyle olası trafik kazasının önlenmesini amaçlayan proje, TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışması’nda teknoloji tasarı alanında 3. oldu.



Cevdet Uysal, projesini can ve mal güvenliğini artırmak için tasarladığını söyledi. Dikiz aynalarında hareket, mesafe ve park sensörünün bulunacağını belirten Uysal, şöyle konuştu: “Kapı koluna dokunulduğunda sensör bunu algılıyor ve yan aynalarda bulunan hareket ve mesafe sensörü sayesinde, aracın arka kısmında 4 metre mesafede hareketli bir cismin olup olmadığını algılıyor, kapı bu sayede kilitleniyor. Cihazın üstünde bulunan LED ışıklar sayesinde arkada cisim yoksa yeşil yanıyor, varsa kırmızı yanıyor.”