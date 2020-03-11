Yaşama sevinci yazdığı kitaplarda

Beş yıl önce, merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olan Multiple Sclerosis (MS) hastalığına yakalanan Abdullah Berber yazdığı kitaplarla yaşama tutunuyor.

MANİSA’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan ve bugüne kadar kendi hastalığını konu alan dört roman yazan 21 yaşındaki MS hastası Abdullah Berber (21), şimdiye kadar dört kitap yazdı, şimdi de çıkaracağı şiir kitabı üzerinde çalışıyor.

İlk olarak kendi hastalığını ve yaşamını konu alan ‘Gülümse’ isimli kitabını yazan Berber, 250 adet kitabı bir yayın evinde bastırdı. İlk kitabın ilgi görmesinin ardından Berber, ardından 250 adet bastırdığı ‘Aybüke’, 500 adet bastırdığı ‘Hayata Dair Her şey’ ve ‘Reform’ isimli üç kitap daha çıkardı. Berber, sokak sokak gezip, halkın kalabalık olduğu yerlerde kitaplarını 20 liraya kendisi satıyor.

Yazdığı kitaplarla hayata tutunduğunu belirten Berber, “Kitaplardan elde ettiğim gelirle tedavi masraflarımın karşılanmasında aileme destek oluyorum. Benim gibi hastalığı olanlar mutlaka bir şeylerle uğraşın. Yaşam savaşını bırakmasın” dedi. l VEHBİ SARIHAN DHA