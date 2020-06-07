20 gündür Ege Üniversitesi’nde tedavi gören Akgöz, “Hayat gittikçe zorlaşıyor. Özellikle karaciğerin rahatsız olması benim hayat şartlarımı da çok zorluyor. İnsan sağlığının değerini kaybedince çok daha iyi anlıyor. Şu an dışarıda bir yürüyüş yapmak için neler vermezdim. İnsanların günlük farkında olmadığı şeyler bile bizim için çok kıymetli” dedi. Çocuklarıyla oyun oynadığı günleri hayal ettiğini belirten Akgöz, “Çocuklarımla daha çok zaman geçirmek istiyorum. Yaşama tutunmak istiyorum. Bunun yanında da tıbbın geliştiğinden dolayı da diğer kan grupları ile çapraz nakil olabiliyor. Bu konuda bana yardım edecek gönüllü arkadaşlardan gelecek cevapları bekliyorum” diye konuştu. Yardım etmek isteyenler, 0543 723 11 06 ve 0532 724 19 30 numaralarından ulaşabilir.