Yaşama yatırım

Karşıyaka Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla kente ikinci güneş enerjisi santralini kazandırdı. Tüm çalışmaları tamamlanan tesisin bir ay içerisinde açılışının yapılması ve faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çeken Başkan Cemil Tugay, “Projeye 7.5 milyon lira yatırım yaptık. Bir kaç yıl içerisinde kendini amorti edecek. Tesis sayesinde enerji kapasitemiz 3 katına çıkacak. Sistemin düzenli yapılması gereken bakımları dışında hiçbir gideri yok, belediyeye kazancı var. En önemlisi de karbon salınımını ve katı atık oluşmasını engelleyip doğaya yatırım yapmış oluyoruz. Bu da bizlerin, çocuklarımızın ve gelecek nesillerin yaşamlarına yatırım yapmak demek” diye konuştu.

İki katı kapasite

Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından; Örnekköy Mezarlığı’nın alt tarafındaki Güneş Tarlası’nın yanında 17 dönümlük alan üzerine inşa edilen 1 megavatlık santralin, 2014’te kurulan ilk tesisin iki katı kapasitesinde olduğu kaydedildi. Tesisin, Karşıyaka Belediyesi tarafından üretilen elektriğin yıllık değerini toplam 1 milyon 600 bin liraya ulaştırması bekleniyor. 4224 adet panelle faaliyet gösterecek tesisten elde edilecek enerji, elektrik dağıtım idaresi ile mahsuplaşılarak belediye tesisleri için fatura ödenmeyecek ya da bedeli gelir olarak belediye bütçesine aktarılacak.