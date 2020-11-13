‘Yaşanabilir bir dünya bırakalım’

Edremit’te de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Mithat-Fethi Büyükdalgıç İlkokulu’nda fidan dikimi gerçekleşti. 65 adet fıstık çamı ve mavi ladinin dikildiği yeni okul bahçesinde ‘Geleceğe Nefes Projesi’nde öncülük edildi. Başkan Selman Hasan Arslan, “Kazdağları’nın eteklerinde eşsiz coğrafyaya sahip bir bölgede yaşıyoruz. Gelecek nesillere bu doğa harikasını koruyarak miras bırakmak bizim görevimiz” dedi.