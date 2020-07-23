‘Yaşanan su sıkıntısı neden çözülmüyor?’

Foçada günlerce süren su kesintisinin ardından vatandaşın artık çileden çıktığını dile getiren Kırkpınar, “Kiraz’da su sıkıntısı uzun süredir devam ediyor ve Büyükşehir sorunu çözmüyor. Foça’da da 16-20 Temmuz tarihlerinde İZSU çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşandı. Foçalı hemşehrilerimiz denizden su taşıyarak ihtiyaçlarını giderdi. Popülizm peşinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bir an önce şehrin sorunlarına el uzatmalı ve su sorunu yaşayan ilçelerimiz başta olmak üzere kent geneli bu sorunu çözüme kavuşturmalıdır. Ayrıca, asbestli içme suyu şebekelerinin değişimi için de hiçbir girişimde bulunmadı” diye konuştu.